Король Чарльз ІІІ вибрав монограму, а банкноти з його портретом не з'являться в обігу ще два роки

Король Чарльз ІІІ вибрав монограму, яка використовуватиметься на державних документах.
Букінгемський палац офіційно презентував її публіці. Монограма містить комбінацію літер C III R (де R латиною означає Rex — "король") і зображення корони Тюдорів у відсиланні до його діда Георга VI. У дизайні королеви Єлизавети II була зображена корона Святого Едуарда, вона була обрана королями Георгом II, Георгом III, Георгом IV.
А корона Тюдорів була зображена на вензелях Едуарда VII, Едуарда VIII, Георга V та Георга VI.
У шотландській версії нової монограми Чарльза III, крім ініціалів, використовуватиметься шотландська корона.
Також з'явилися новини про нові банкноти із зображенням короля Чарльза. Видання Daily Mail повідомляє, що нові банкноти будуть випущені до кінця 2022 року, але не з'являться в обігу до середини 2024 року.
Банкноти з портретом королеви Єлизавети II в найближчому майбутньому залишаться законним платіжним засобом і будуть видалятися тільки у разі зношення або пошкодження. Це означає, що через два роки, коли будуть введені нові банкноти із зображенням короля, вони циркулюватимуть одночасно з банкнотами із зображенням його матері королеви.
Нові банкноти будуть друкуватись тільки для заміни старих запасів у міру потреби та для задоволення будь-якого загального збільшення попиту.
Портрет Його Величності з'явиться на дизайнах всіх чотирьох полімерних банкнот — 5, 10, 20 і 50 фунтів стерлінгів — поряд з банкнотами із зображенням королеви Єлизавети II.
Це відбувається в той час, коли країна готується до випуску найближчими роками монет і марок із портретом короля Карла III.
Також королівський монетний двір підтвердив, що готує монети з портретом короля, але не повідомив, коли вони почнуть циркулювати. Усі монети Великої Британії із зображенням Її Величності покійної королеви Єлизавети II також залишаться законним платіжним засобом і будуть в активному обігу. Історично склалося так, що монети із зображеннями різних монархів перебували у спільному обігу, забезпечуючи плавний перехід із мінімальним впливом на довкілля та мінімальними витратами.
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