Король Чарльз ІІІ вибрав монограму, а банкноти з його портретом не з'являться в обігу ще два роки

Букінгемський палац офіційно презентував її публіці. Монограма містить комбінацію літер C III R (де R латиною означає Rex — "король") і зображення корони Тюдорів у відсиланні до його діда Георга VI. У дизайні королеви Єлизавети II була зображена корона Святого Едуарда, вона була обрана королями Георгом II, Георгом III, Георгом IV.

Монограма короля Чарльза ІІІ / Фото: Getty Images

А корона Тюдорів була зображена на вензелях Едуарда VII, Едуарда VIII, Георга V та Георга VI.

У шотландській версії нової монограми Чарльза III, крім ініціалів, використовуватиметься шотландська корона.

Монограма короля Чарльза III для Шотландії / Фото: Getty Images

Також з'явилися новини про нові банкноти із зображенням короля Чарльза. Видання Daily Mail повідомляє, що нові банкноти будуть випущені до кінця 2022 року, але не з'являться в обігу до середини 2024 року.

Банкноти з портретом королеви Єлизавети II в найближчому майбутньому залишаться законним платіжним засобом і будуть видалятися тільки у разі зношення або пошкодження. Це означає, що через два роки, коли будуть введені нові банкноти із зображенням короля, вони циркулюватимуть одночасно з банкнотами із зображенням його матері королеви.

Банкноти із зображенням королеви Єлизавети II / Фото: Associated Press

Нові банкноти будуть друкуватись тільки для заміни старих запасів у міру потреби та для задоволення будь-якого загального збільшення попиту.

Портрет Його Величності з'явиться на дизайнах всіх чотирьох полімерних банкнот — 5, 10, 20 і 50 фунтів стерлінгів — поряд з банкнотами із зображенням королеви Єлизавети II.

Це відбувається в той час, коли країна готується до випуску найближчими роками монет і марок із портретом короля Карла III.

Монета з портретом королеви Єлизавети ІІ / Фото: Getty Images

Також королівський монетний двір підтвердив, що готує монети з портретом короля, але не повідомив, коли вони почнуть циркулювати. Усі монети Великої Британії із зображенням Її Величності покійної королеви Єлизавети II також залишаться законним платіжним засобом і будуть в активному обігу. Історично склалося так, що монети із зображеннями різних монархів перебували у спільному обігу, забезпечуючи плавний перехід із мінімальним впливом на довкілля та мінімальними витратами.

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