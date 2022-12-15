Король Чарльз III відкрив меморіальну дошку на честь королеви Єлизавети II у Вестмінстер-холі

Король Чарльз III відвідав учора Вестмінстер-хол, будівлю парламенту в Лондоні, де було відкрито меморіальну дошку на місці, де стояла труна з тілом королеви Єлизавети II.

Нова меморіальна дошка на згадку про Її Величність королеві Єлизаветі II, встановлена у Вестмінстер-холі, і присвячена відкриттю ювілейних подарунків. Король Чарльз III зустрівся з членами обох палат парламенту, включаючи спікерів обох палат, а також з прем'єр-міністром та лідером опозиції.

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Король відкрив меморіальну дошку, на місці, де стояла труна королеви Єлизавети II поруч із аналогічними табличками попереднім британським монархам, включаючи батька та діда покійної королеви.

Це була особливо важлива подія, оскільки монарх вперше віддав шану своєму попереднику, своїй матері королеві, яка перебувала на троні довгі 70 років.

Нова меморіальна табличка на згадку про Її Величність королеву Єлизавету II, встановлена у Вестмінстер-холі / Фото: Getty Images

Король був одягнений у стримане чорне пальто та синій костюм. Під пальтом у монарха виднілася біла сорочка та синя краватка в принт.

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Зазначимо сьогодні Чарльз III разом із дружиною королевою Каміллою та іншими членами родини будуть присутні на різдвяному концерті, організованому принцесою Уельською у Вестмінстерському абатстві. Захід буде присвячено пам'яті королеви Єлизавети ІІ.

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

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