Король Чарльз III відмовив синові Гаррі у зустрічі: стала відома причина

Герцог Сассекський відвідав перший захід, присвячений 10-річчю "Ігор нескорених", а сьогодні з'явиться на службі у соборі Святого Павла у Лондоні.

Принц Гаррі / Фото: Getty Images

Раніше передбачалося, що у Гаррі також відбудеться коротка зустріч з батьком королем Чарльзом, про яку герцог просив на місяць до свого візиту. Але тепер стало відомо, що король Чарльз надто зайнятий, щоб побачитись із молодшим сином.

Як пише express.co.uk, король Чарльз міг легко знайти час, щоб побачитися з принцом Гаррі під час його візиту до Лондона, оскільки його син попросив його про зустріч кілька тижнів тому. Але через невідомі причини не хоче цього робити.

Проте сьогодні планується візит Чарльза на вечірку в саду Букінгемського палацу. Представник принца Гаррі повідомив, що герцог, звісно, розуміє графік свого батька та сподівається на зустріч із ним найближчим часом.

Принц Гаррі та король Чарльз III / Фото: Associated Press

Нагадаємо, востаннє Гаррі їздив до Велико\ Британії ще в лютому, дізнавшись, що у його батька діагностували рак, але їм вдалося зустрітися лише на 45 хвилин. Гаррі після візиту до Лондона одразу ж вирушить у поїздку до Нігерії разом із дружиною Меган Маркл.

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