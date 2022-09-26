Король Чарльз III все ще думає: діти Сассекських можуть і не отримати титули

Меган Маркл не просто так вимагала аудієнцію у короля Чарльза III. Герцогиня Сассекська, мабуть, хотіла вирішити питання титулів їхніх із Гаррі дітей. Але в аудієнції, за інформацією західної преси, їй відмовили.

Нерозв'язана ситуація з титулами вносить ще більше напруги в і так непрості стосунки між королівською родиною, особисто королем Чарльзом та Меган з Гаррі.

Як пише Daily Mail, посилаючись на королівського редактора The Times Роя Нікга, король Чарльз III ще не вирішив, чи давати дітям Сассекських титули принца та принцеси. Нагадаємо, що після смерті королеви Єлизавети ІІ онуки короля Чарльза — Арчі та Лілібет мають право на титули принца та принцеси.

А згідно з правилом, встановленим королем Георгом V 1917 року, також тепер можуть претендувати на титули Їхніх Королівських Високостей, хоча, знову ж таки, Чарльз проти.

Принц Гаррі та герцогиня Меган / Фото: Associated Press

Джерело повідомляє, що король зосереджений на періоді жалоби, яка завершиться завтра, 27 вересня. Наразі Арчі та Лілібет залишаються містером Арчі Маунтбеттен-Віндзор та місіс Лілібет Маунтбеттен-Віндзор, так зазначено і на офіційному сайті королівської родини.

Експерти також кажуть, що король Чарльз III невпевнений, що може довіряти своєму синові Гаррі та його дружині Меган і саме через це не поспішає оголошувати титули для їхніх дітей. Зазначимо, що про титули для Вільяма та Кейт, які після сходження на трон Чарльза стали принцом та принцесою Уельськими, король оголосив одразу.

Принц і принцеса Уельські / Фото: Getty Images

Повідомляється також, що Чарльз може таки привласнити онукам титули, але тільки без приставки Їхньої Королівської Високості та експерти вважають, що це могло б стати хорошим компромісом.

Зрозуміти Чарльза можна, адже його син Гаррі ось-ось планує випустити свої скандальні мемуари, за які йому заплатили 20 мільйонів доларів авансу, вони покажуть його батька в не найкращому світлі. Також ходили чутки, що Гаррі злився на дружину батька королеву Каміллу і про неї написана окрема "цікава" глава.

Принц Гаррі та герцогиня Меган, король Чарльз III та королева Камілла / Фото: Associated Press

А ось кого принц точно не хотів очорняти у своєму творінні, так це королеву Єлизавету II. Кажуть, Гаррі подбав про те, щоб покійна монархиня була показана в книжці в позитивному світлі.

Принц Гаррі та королева Єлизавета II / Фото: Associated Press

Експерти впевнені, щоб королівська сім'я захотіла помиритися з Гаррі і Меган, принцу слід відмовитися від публікації цієї книжки. Але Гаррі потрібні гроші, так що вибір непростий.

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