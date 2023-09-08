Король Чарльз III вшанував пам'ять королеви Єлизавети II зворушливими словами

Король Чарльз вшанував пам'ять королеви Єлизавети II, яка померла рівно рік тому цього дня, 8 вересня 2022 року.
Монарх опублікував офіційне звернення з нагоди річниці смерті королеви, яка також є і датою його офіційного вступу на престол.
"Відзначаючи першу річницю смерті Її покійної Величності і мого вступу на престол, ми з великою любов'ю згадуємо її довге життя, віддане служіння і все, що вона означала для багатьох із нас.
Я також глибоко вдячний за любов і підтримку, надану мені та моїй дружині протягом цього року, оскільки ми робимо все можливе, щоб бути корисними всім вам.
Чарльз Р.", — йдеться у заяві, опублікованій у соцмережах королівської родини.
У повідомленні першої річниці сьогодення Majesty's death and my Accession, we reall with great affection her long life, devoted service and all she meant to so many of us.— The Royal Family (@RoyalFamily) September 7, 2023
I am deeply grateful, too, для love і support that has been shown to my wife and myslf during… pic.twitter.com/NfM6LDWTA0
Букінгемський палац також опублікував аудіозапис виступу короля Чарльза. Запис відбувся у четвер у замку Балморал.
Старший син і наступник королеви Єлизавети продовжив традицію своєї матері і проводить кінець літа та початок осені у замку Балморал, який став останнім притулком для королеви.
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