Король Чарльз III вшанував пам'ять королеви Єлизавети II зворушливими словами

Король Чарльз вшанував пам'ять королеви Єлизавети II, яка померла рівно рік тому цього дня, 8 вересня 2022 року.

Монарх опублікував офіційне звернення з нагоди річниці смерті королеви, яка також є і датою його офіційного вступу на престол.

"Відзначаючи першу річницю смерті Її покійної Величності і мого вступу на престол, ми з великою любов'ю згадуємо її довге життя, віддане служіння і все, що вона означала для багатьох із нас.

Я також глибоко вдячний за любов і підтримку, надану мені та моїй дружині протягом цього року, оскільки ми робимо все можливе, щоб бути корисними всім вам.

Чарльз Р.", — йдеться у заяві, опублікованій у соцмережах королівської родини.

У повідомленні першої річниці сьогодення Majesty's death and my Accession, we reall with great affection her long life, devoted service and all she meant to so many of us.



I am deeply grateful, too, для love і support that has been shown to my wife and myslf during… pic.twitter.com/NfM6LDWTA0 — The Royal Family (@RoyalFamily) September 7, 2023

Букінгемський палац також опублікував аудіозапис виступу короля Чарльза. Запис відбувся у четвер у замку Балморал.

Старший син і наступник королеви Єлизавети продовжив традицію своєї матері і проводить кінець літа та початок осені у замку Балморал, який став останнім притулком для королеви.

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