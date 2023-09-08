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Король Чарльз III вшанував пам'ять королеви Єлизавети II зворушливими словами

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
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Король Чарльз III вшанував пам'ять королеви Єлизавети II зворушливими словами

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Король Чарльз вшанував пам'ять королеви Єлизавети II, яка померла рівно рік тому цього дня, 8 вересня 2022 року.

Монарх опублікував офіційне звернення з нагоди річниці смерті королеви, яка також є і датою його офіційного вступу на престол.

"Відзначаючи першу річницю смерті Її покійної Величності і мого вступу на престол, ми з великою любов'ю згадуємо її довге життя, віддане служіння і все, що вона означала для багатьох із нас.

Я також глибоко вдячний за любов і підтримку, надану мені та моїй дружині протягом цього року, оскільки ми робимо все можливе, щоб бути корисними всім вам.

Чарльз Р.", — йдеться у заяві, опублікованій у соцмережах королівської родини.

Букінгемський палац також опублікував аудіозапис виступу короля Чарльза. Запис відбувся у четвер у замку Балморал.

Старший син і наступник королеви Єлизавети продовжив традицію своєї матері і проводить кінець літа та початок осені у замку Балморал, який став останнім притулком для королеви.

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Дата публікації
Перегляди
471
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