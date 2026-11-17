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Король Чарльз III зробив сміливу заяву про старіння під час зустрічі з Елтоном Джоном
Король відсвяткував свій 78-й день народження на вихідних і взяв участь у спеціальному випуску програми Rocket Hour на Apple Radio разом із сером Елтоном Джоном.
Чарльз об'єднався з сером Елтоном Джоном для спеціального випуску програми Rocket Hour на Apple Radio, де поділився своїми спогадами про музику та улюблені мелодії.
Під час їхньої розмови було підкреслено ключову роль музики в роботі благодійної організації The King's Trust, яка відзначає своє 50-річчя, а також роль музикантів, які підтримують цю організацію, як сказав Чарльз серу Елтону: «Ми і організація The King's Trust безперечно все ще існуємо».
79-річний Елтон Джон пожартував: "Але я все ще сиджу", - і голосно засміявся. А король, який продовжує проходити лікування від раку, усміхнувся: “Іноді відвалюються шматочки. Я знаю, що це жахлива проблема, коли ми стаємо старшими», цитує його слова журнал Hello!.
Нагадаємо, у п'ятницю король Чарльз взяв участь у низці заходів, близьких його серцю, щоб відзначити важливу віху у своєму житті: він відвідав BRIT School у Кройдоні та ринок на Суррей-стріт, де йому заспівали «З днем народження» та розрізали величезний торт.
Також насичений графік видався і в обох його синів, оскільки принц Вільям готувався до поїздки до Мумбаї на церемонію вручення премії Earthshot Prize разом із принцесою Уельською.
А принц Гаррі знову з'явився на публіці у суботу із неоголошеним візитом до України.