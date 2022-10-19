Король Чарльз III зустрівся з маленькими українцями у вишиванках в Абердіні

Кілька днів тому король Чарльз знову побував в Абердіні, у Шотландії, де зустрівся з біженцями, зокрема й з України.

Багато українців, тікаючи від війни у рідній країні, вирушили до Великої Британії. А король Чарльз та королева Камілла буквально від перших днів війни висловили підтримку українському народові, який виборює свою свободу та територіальну цілісність у війні з Росією.

Король Чарльз III / Фото: Getty Images

Король Чарльз III відвідав міський будинок Абердіна, де зустрівся не лише з біженцями з України, а й із сім'ями з Афганістану та Сирії.

На знімках, які зробили фотографи, Його Величність зазнімкований з маленькими та дорослими українцями у вишиванках. Король одягнений у кілт і тримає в руках чашку з чаєм та мило спілкується з людьми на цій зустрічі.

Король Чарльз III / Фото: Getty Images

Зазначимо, не лише Чарльз та Камілла висловлювали підтримку Україні. Покійна королева Єлизавета II також публічно демонструвала, що вона переживає за народ України і навіть робила щедру пожертву на допомогу нашій державі.

Король Чарльз III / Фото: Getty Images

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