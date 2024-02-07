Король Чарльз III звернувся з проханням до своїх синів: про що попросив монарх

Чарльз дуже хоче, щоб два його сини не ворогували і нарешті помирилися.

Це відчайдушне прохання Чарльз озвучив своїм синам принцам Вільяму та Гаррі ще 2021 року на похороні свого батька принца Філіпа. Про це принц Гаррі написав у своїх мемуарах "Запасний".

"Будь ласка, хлопці, не робіть мої останні роки стражданнями", — сказав тоді майбутній король синам.

Учора принц Гаррі прибув до Великої Британії, після того, як його батько особисто повідомив, що у нього знайшли рак. Видання express поділилося фотографіями, на яких видно, як Гаррі прямував до Кларенс-гауса на зустріч із батьком. Повідомлялося, що Гаррі та Чарльз розмовляли 45 хвилин.

Король Чарльз та королева Камілла в Лондоні / Фото: Getty Images

Це перша така тривала зустріч батька та сина та експерти називають її "приводом для оптимізму" на тлі надій на примирення. Після зустрічі Чарльза та його дружину Каміллу папарацці зазнімкувалм виїжджаючими на автомобілі з палацу.

Нагадаємо, принц Гаррі не бачив батька від моменту його коронації у травні 2023 року, незважаючи на те, що від того часу двічі приїжджав додому у червні та вересні. Під час коронаційних вихідних вони не мали часу для повноцінної особистої зустрічі.

Принц Гаррі / Фото: Associated Press

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