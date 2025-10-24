Король Чарльз та королева Камілла / © Associated Press

Король і королева прибули за день до візиту до аеропорту Риму і потім вирушили на віллу Волконського — розкішну резиденцію, збудовану в XIX столітті княгинею Зінаїдою Волконською, яка від 1947 року є резиденцією британського посла.

Експертка з читання по губах Нікола Гіклінг заявила в інтерв’ю Betfair Casino, що розшифрувала слова короля Чарльза його дружині Каміллі, коли ті спускалися трапом літака.

Король Чарльз і королева Камілла / © Associated Press

«Коли король Чарльз і королева Камілла вийшли з дверей літака, можна було побачити, як король повернувся до своєї дружини і попередив її: „Ви повинні бути обережні, спускаючись трапом. За іронією долі, як тільки він це сказав, він, здавалося, втратив рівновагу, але потім швидко оговтався і продовжив шлях“, — цитує її слова видання express.

