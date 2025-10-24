- Дата публікації
-
Категорія
Суспільство
- Кількість переглядів
- 186
- Час на прочитання
- 1 хв
Король Чарльз мило продемонстрував турботу про свою дружину Каміллу, коли вони спускалися трапом літака в Римі: що зробив монарх
Вчора королівське подружжя Британії відвідало Ватикан, де їм дав аудієнцію Папа Римський Лев XIV.
Король і королева прибули за день до візиту до аеропорту Риму і потім вирушили на віллу Волконського — розкішну резиденцію, збудовану в XIX столітті княгинею Зінаїдою Волконською, яка від 1947 року є резиденцією британського посла.
Експертка з читання по губах Нікола Гіклінг заявила в інтерв’ю Betfair Casino, що розшифрувала слова короля Чарльза його дружині Каміллі, коли ті спускалися трапом літака.
«Коли король Чарльз і королева Камілла вийшли з дверей літака, можна було побачити, як король повернувся до своєї дружини і попередив її: „Ви повинні бути обережні, спускаючись трапом. За іронією долі, як тільки він це сказав, він, здавалося, втратив рівновагу, але потім швидко оговтався і продовжив шлях“, — цитує її слова видання express.
