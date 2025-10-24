ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
186
Час на прочитання
1 хв

Король Чарльз мило продемонстрував турботу про свою дружину Каміллу, коли вони спускалися трапом літака в Римі: що зробив монарх

Вчора королівське подружжя Британії відвідало Ватикан, де їм дав аудієнцію Папа Римський Лев XIV.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Король Чарльз та королева Камілла

Король Чарльз та королева Камілла / © Associated Press

Король і королева прибули за день до візиту до аеропорту Риму і потім вирушили на віллу Волконського — розкішну резиденцію, збудовану в XIX столітті княгинею Зінаїдою Волконською, яка від 1947 року є резиденцією британського посла.

Експертка з читання по губах Нікола Гіклінг заявила в інтерв’ю Betfair Casino, що розшифрувала слова короля Чарльза його дружині Каміллі, коли ті спускалися трапом літака.

Король Чарльз і королева Камілла / © Associated Press

Король Чарльз і королева Камілла / © Associated Press

«Коли король Чарльз і королева Камілла вийшли з дверей літака, можна було побачити, як король повернувся до своєї дружини і попередив її: „Ви повинні бути обережні, спускаючись трапом. За іронією долі, як тільки він це сказав, він, здавалося, втратив рівновагу, але потім швидко оговтався і продовжив шлях“, — цитує її слова видання express.

Раніше ми показували, який образ обрала Її Величність для появи на зустрічі з Папою Римським і чому здивувала головним убором.

Королева Камілла, Папа Римський Лев XIV і король Чарльз / © Associated Press

Королева Камілла, Папа Римський Лев XIV і король Чарльз / © Associated Press

Дата публікації
Кількість переглядів
186
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie