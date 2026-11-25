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Король Чарльз надав підтримку Меган Маркл на тлі арешту її батька
Меган Маркл зараз переживає непростий період, адже нещодавно її батька Томаса Маркла заарештували у США за федеральним обвинуваченням у зберіганні матеріалів із зображенням сексуального насильства над дітьми.
Королівська експертка Дженні Бонд заявила, що король Чарльз підтримував зв'язок із Меган після арешту її батька. За її словами, монарх зв'язався з Меган Маркл після того інциденту.
В інтерв'ю Sky News експертка припустила, що спілкування членів сім'ї є позитивним знаком, незважаючи на конфлікт між принцом Гаррі і його братом, принцом Вільямом, які, на жаль, не спілкуються вже багато років.
Відповідаючи на запитання про перспективи примирення між королівськими братами, Дженні сказала: «Жодних ознак цього немає, ніякого пом'якшення відчуження між братами. Але так, спілкування між Гаррі, Меган і королем є», - цитує її слова mirror.
«Я майже впевнена, що король спілкувався з Меган після арешту її батька і висловив їй співчуття в цій ситуації. Тож спілкування мало місце. Нам нічого не відомо про будь-які зустрічі, але, знаєте, найважливіший аспект примирення полягає в тому, що будь-які зустрічі, які могли відбутися, а могли і не відбутися — а я думаю, швидше за все, ні, але будь-яке спілкування має залишатися конфіденційним».
«Я не сумніваюся, що Чарльзу дуже, дуже важко утримати обох синів на борту, і він дуже відданий Вільяму, який залишався з ним увесь цей час. Але я думаю, що насправді Чарльз непогано справляється з цим завданням, і має хороші стосунки з обома синами».
Нагадаємо, 82-річного Томаса Маркла заарештували у Флориді 6 листопада. Слідчі вилучили близько 78 предметів із двох складських приміщень у його будинку в Каліфорнії, та його звинувачують у зберіганні матеріалів, що містять зображення сексуального насильства над дітьми.
Спочатку його відпустили під електронний нагляд, але потім повернули під варту після того, як прокуратура заявила, що він зрізав електронний браслет. Томас Маркл залишається під вартою і заперечує висунуті проти нього звинувачення.