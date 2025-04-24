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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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Король Чарльз не поїде на похорон Папи Римського: стала відома причина

Король Великої Британії не буде присутній на похороні Папи Франциска у Ватикані в суботу, незважаючи на тісні стосунки з покійним понтифіком.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Король Чарльз та Папа Римський Франциск

Король Чарльз та Папа Римський Франциск / © Getty Images

За кілька тижнів до смерті Папа Франциск давав аудієнцію Чарльзу та Каміллі у Ватикані, під час візиту монаршого подружжя до Італії.

Відсутність короля Чарльза на похороні Папи має свою причину, і вся справа в прецеденті, створеному його покійною матір’ю, королевою Єлизаветою II 2005 року. Саме тоді королева відправила від свого імені свого сина принца Уельського на похорон Папи Івана Павла II, сама королева Єлизавета II не була присутня на похороні понтифіка, глави Римо-католицької церкви.

Король Чарльз, королева Камілла і Папа Римський Франциск / © Getty Images

Король Чарльз, королева Камілла і Папа Римський Франциск / © Getty Images

Так само і 2025 року на похороні Папи Франциска представлятиме корону принц Уельський Вільям, а не король Чарльз. Це рішення відповідає сучасним традиціям і розглядатиметься як важлива віха у ролі принца Вільяма як світового державного діяча та майбутнього короля.

Король Чарльз і принц Вільям / © Getty Images

Король Чарльз і принц Вільям / © Getty Images

Нагадаємо, раніше ми писали, що король Чарльз та королева Камілла випустили заяву у зв’язку зі смертю Папи Франциска.

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