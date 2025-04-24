Король Чарльз не поїде на похорон Папи Римського: стала відома причина

Король Чарльз та Папа Римський Франциск / © Getty Images

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За кілька тижнів до смерті Папа Франциск давав аудієнцію Чарльзу та Каміллі у Ватикані, під час візиту монаршого подружжя до Італії.

Відсутність короля Чарльза на похороні Папи має свою причину, і вся справа в прецеденті, створеному його покійною матір’ю, королевою Єлизаветою II 2005 року. Саме тоді королева відправила від свого імені свого сина принца Уельського на похорон Папи Івана Павла II, сама королева Єлизавета II не була присутня на похороні понтифіка, глави Римо-католицької церкви.

Король Чарльз, королева Камілла і Папа Римський Франциск / © Getty Images

Так само і 2025 року на похороні Папи Франциска представлятиме корону принц Уельський Вільям, а не король Чарльз. Це рішення відповідає сучасним традиціям і розглядатиметься як важлива віха у ролі принца Вільяма як світового державного діяча та майбутнього короля.

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Король Чарльз і принц Вільям / © Getty Images

Нагадаємо, раніше ми писали, що король Чарльз та королева Камілла випустили заяву у зв’язку зі смертю Папи Франциска.