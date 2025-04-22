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Король Чарльз не поїде на похорон Папи Римського: стало відомо, хто представлятиме корону
Букінгемський палац оголосив, хто представлятиме короля Чарльза III на похороні Папи Римського Франциска.
Стало відомо, що на похорон Папи Римського Франциска, який відбудеться у суботу, 26 квітня, вирушить принц Уельський Вільям. Він представлятиме Велику Британію та свого батька короля Чарльза III.
Чому не поїде сам монарх, не повідомляється. Зазначимо, що нещодавно Чарльз і Камілла під час свого візиту до Італії зустрічалися з Папою Франциском під час приватної аудієнції у Ватикані.
Цікаво згадати, що двадцять років тому саме Чарльза королева Єлизавета II відправила на похорон Папи Римського Івана Павла II, який помер 2 квітня 2005 року. Похорон Папи був запланований на 8 квітня, і цього ж дня мало відбутися весілля Чарльза й Камілли, але воно було перенесено на 9 квітня.