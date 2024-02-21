Король Чарльз непомітно покинув Сандрінгем: куди вирушив монарх

Монарх провів у своєму маєтку в Норфолку кілька тижнів і одного разу навідувався до Лондона, щоб відвідати госпіталь, де зустрічався з лікарем.

Кожну середу у короля зазвичай відбувається аудієнція з прем'єр-міністром. Сьогодні він вирушив з Норфолка до Віндзора, щоб у Віндзорському замку зустрітися з Ріші Сунаком. Це перша особиста зустріч короля з прем'єр-міністром після того, як стало відомо, що у Чарльза рак і зараз він проходить лікування.

Попередні аудієнції проходили у телефонному режимі, король був у курсі всієї ситуації в країні та продовжував працювати.

Король Чарльз та Ріші Сунак / Фото: Associated Press

Графік роботи короля Чарльза III зараз скорочено за рекомендацією лікарів, але монарх наполягає у тому, щоб продовжувати виконувати свої конституційні обов'язки. Швидше за все невдовзі Чарльз повернеться до Сандрінгема і здійснюватиме поїздки до Лондона, щоб продовжити лікування.

Нагадаємо, Чарльз не перший, хто із членів британської королівської родини зіткнувся з діагнозом раку. Ми розповідали про інших родичів монарха, які страждали від такого діагнозу.

Король Чарльз та королева Камілла / Фото: Getty Images

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