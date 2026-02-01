Король Чарльз несподівано підтримав бігунів на благодійному заході

Король Чарльз / © Getty Images

Захід був організований у партнерстві з благодійною організацією Move Against Cancer на підтримку людей, які живуть з раком та пережили його, а також їхніх сімей, друзів та медичних працівників.

Король Чарльз був присутній на заході в суботу вранці як глядач, здивувавши учасників забігу другий рік поспіль і напередодні Всесвітнього дня боротьби з раком, який відбудеться наступного тижня.

Король Чарльз / © Getty Images

Його Величність одягнув коротке бежеве пальто та штани до тону, а також був у світлій сорочці та рудих черевиках.

Нагадаємо, монарх проходить лікування від раку амбулаторно з початку лютого 2024 року і наприкінці 2025 року зробив обнадійливу публічну заяву про своє здоров’я, сказавши, що в новому році тривалість його лікування раку буде скорочено.

Забіг 5KYW проводиться в останню суботу кожного місяця вранці та закликає всіх, кого торкнулася проблема раку, пройтися пішки, пробігтися підтюпцем, побігати, підтримати учасників або стати волонтером.