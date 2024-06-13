Король Чарльз незадоволений рідкісними зустрічами з Лілі та Арчі – дітьми Меган та Гаррі: що не так

Король Чарльз сумує за своїми молодшими онуками – принцем Арчі та принцесою Лілібет і хоче бачитися з ними особисто, а не за допомогою відеодзвінків.

Наближене до монарха джерело повідомило, що Чарльз хоче частіше бачитися з онуками і прагне налагодити стосунки з Гаррі та Меган, щоб вони могли приїжджати частіше до Великої Британії, а він бачити принца Арчі та принцесу Лілібет, пише Daily Mail.

Принцеса Лілібет та її дідусь король Чарльз III

Щоправда, такі бажання короля врозріз розходяться з його діями. Коли принц Гаррі в травні приїжджав до Британії для того, щоб відвідати службу на честь 10-річчя "Ігор нескорених", він запитував зустріч із батьком, але Чарльз не знайшов для цього часу у своєму щільному графіку.

Гаррі залишився незадоволеним і продемонстрував своє ставлення до цього, хоча офіційно його представник заявив, що принц розуміє завантажений графік батька.

Меган і Гаррі, королева Камілла та король Чарльз III / Фото: Getty Images

Також ми розповідали, що король Чарльз III хоче запросити Гаррі та Меган з дітьми на літні канікули до Балморалу, але його дружина Камілла рішуче проти цієї ідеї.

Король Чарльз III та королева Камілла / Фото: Associated Press

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