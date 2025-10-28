ТСН у соціальних мережах

Король Чарльз носить обручку не на тому пальці, як і президент Зеленський: в чому причина

Король Чарльз вже понад 20 років у шлюбі зі своєю другою дружиною королевою Каміллою.

Володимир Зеленський та король Чарльз III

Володимир Зеленський і король Чарльз III / © Associated Press

Ви могли помітити, що монарх не носить обручку на безіменному пальці, як це робить його дружина або, як зазвичай прийнято носити такий «символ кохання».

Раніше ми вже розповідали, чому деякі члени британської королівської родини зовсім відмовилися носити обручки. Принц Уельський Вільям, наприклад, не носить обручку, не носив її і його дід принц Філіп.

Королева Єлизавета II, принц Чарльз і принц Філіп / © Getty Images

Королева Єлизавета II, принц Чарльз і принц Філіп / © Getty Images

Король Чарльз не проти такої прикраси, тільки одягає її на мізинець, а не на безіменний палець, а ще прикриває перстнем з печаткою. На ньому зображено власний геральдичний знак, що складається з трьох білих страусових пір’їн, що виходять із золотої корони. На стрічці під короною написано девіз Ich dien, який перекладається з німецької як «Я служу». Обручку під печаткою монарх носить просто для зручності.

Король Чарльз III / © Associated Press

Король Чарльз III / © Associated Press

До речі, президент України Володимир Зеленський теж носить свою обручку не на тому пальці, і ми вже розповідали чому.

Президент Зеленський і король Чарльз III / © Associated Press

Президент Зеленський і король Чарльз III / © Associated Press

