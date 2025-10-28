Король Чарльз носить обручку не на тому пальці, як і президент Зеленський: в чому причина

Володимир Зеленський і король Чарльз III / © Associated Press

Реклама

Ви могли помітити, що монарх не носить обручку на безіменному пальці, як це робить його дружина або, як зазвичай прийнято носити такий «символ кохання».

Раніше ми вже розповідали, чому деякі члени британської королівської родини зовсім відмовилися носити обручки. Принц Уельський Вільям, наприклад, не носить обручку, не носив її і його дід принц Філіп.

Королева Єлизавета II, принц Чарльз і принц Філіп / © Getty Images

Король Чарльз не проти такої прикраси, тільки одягає її на мізинець, а не на безіменний палець, а ще прикриває перстнем з печаткою. На ньому зображено власний геральдичний знак, що складається з трьох білих страусових пір’їн, що виходять із золотої корони. На стрічці під короною написано девіз Ich dien, який перекладається з німецької як «Я служу». Обручку під печаткою монарх носить просто для зручності.

Реклама

Король Чарльз III / © Associated Press

До речі, президент України Володимир Зеленський теж носить свою обручку не на тому пальці, і ми вже розповідали чому.