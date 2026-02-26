- Дата публікації
Король Чарльз одягнув на важливий захід кумедну краватку зі слонами та мишами
Краватка — це улюблений аксесуар британського монарха.
Король Чарльз III вручив Премії королеви Єлизавети у сфері вищої та фахової освіти, якими вшановують найкращі університети та коледжі Великої Британії.
На заході також з’явилися королева Камілла, принцеса Анна, а також герцог та герцогиня Глостерські. Нагородження відбулося у Сент-Джеймському палаці, де королем було відзначено 19 університетів і коледжів.
Король привернув увагу на заході також тим, що доповнив свій образ яскравим аксесуаром — блакитною краваткою з незвичайним принтом, адже на ній були зображені слони, миші та пальми.
Також у нагрудну кишеню він додав біло-блакитну хустинку-паше у картатий принт.
Шанувальники королівської родини не могли не помітити, що король Чарльз обожнює яскраві краватки. Монарх протягом багатьох років доповнює свої луки цим аксесуаром і за його допомогою робить свої нудні та скуті королівським протоколом образи веселішими.