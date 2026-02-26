ТСН у соціальних мережах

243
1 хв

Король Чарльз одягнув на важливий захід кумедну краватку зі слонами та мишами

Краватка — це улюблений аксесуар британського монарха.

Юлія Каранковська
Король Чарльз III

Король Чарльз III / © Associated Press

Король Чарльз III вручив Премії королеви Єлизавети у сфері вищої та фахової освіти, якими вшановують найкращі університети та коледжі Великої Британії.

Король Чарльз III та королева Камілла / © Associated Press

Король Чарльз III та королева Камілла / © Associated Press

На заході також з’явилися королева Камілла, принцеса Анна, а також герцог та герцогиня Глостерські. Нагородження відбулося у Сент-Джеймському палаці, де королем було відзначено 19 університетів і коледжів.

Король привернув увагу на заході також тим, що доповнив свій образ яскравим аксесуаром — блакитною краваткою з незвичайним принтом, адже на ній були зображені слони, миші та пальми.

Краватка короля Чарльза / © Getty Images

Краватка короля Чарльза / © Getty Images

Також у нагрудну кишеню він додав біло-блакитну хустинку-паше у картатий принт.

Хустинка-паше короля Чарльза / © Getty Images

Хустинка-паше короля Чарльза / © Getty Images

Шанувальники королівської родини не могли не помітити, що король Чарльз обожнює яскраві краватки. Монарх протягом багатьох років доповнює свої луки цим аксесуаром і за його допомогою робить свої нудні та скуті королівським протоколом образи веселішими.

Чарльз III – новий король Великої Британії (14 фото)

Король Чарльз III / © Associated Press

Король Чарльз III / © Associated Press

Король Чарльз III / © Associated Press

Король Чарльз III / © Associated Press

Король Чарльз III / © Associated Press

Король Чарльз III / © Associated Press

Король Чарльз III_8 / © Associated Press

© Associated Press

Король Чарльз III_7 / © Associated Press

© Associated Press

Король Чарльз III_6 / © Associated Press

© Associated Press

Король Чарльз III та королева королева-консорт Камілла / © Associated Press

Король Чарльз III та королева королева-консорт Камілла / © Associated Press

Король Чарльз III та королева-консорт Камілла / © Associated Press

Король Чарльз III та королева-консорт Камілла / © Associated Press

Король Чарльз III та королева-консорт Камілла / © Associated Press

Король Чарльз III та королева-консорт Камілла / © Associated Press

Король Чарльз III та королева-консорт Камілла / © Associated Press

Король Чарльз III та королева-консорт Камілла / © Associated Press

Церемонія проголошення Чарльза III королем_10 / © Associated Press

© Associated Press

Церемонія проголошення Чарльза III королем_9 / © Associated Press

© Associated Press

Церемонія проголошення Чарльза III королем_8 / © Associated Press

© Associated Press

Король Чарльз III / © Associated Press

Король Чарльз III / © Associated Press

