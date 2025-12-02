Король Чарльз офіційно позбавив колишнього принца Ендрю останніх королівських почестей

Король Чарльз / © Associated Press

1 грудня газета The Gazette опублікувала запис, в якому йшлося, що король розпорядився викреслити ім'я Ендрю Маунтбеттена Віндзора з реєстрів Ордену Підв'язки та Королівського Вікторіанського ордену.

Газета The Gazette є офіційним публічним виданням Великої Британії, і в примітці в дужках наприкінці зазначено, що запис датований 30 жовтня 2025 року. 30 жовтня Букінгемський палац оголосив, що монарх розпочав процес позбавлення колишнього принца Ендрю титулів та почестей.

Колишній принц Ендрю, його молодший брат принц Едвард і король Чарльз / © Associated Press

Повідомлення було опубліковано Центральною канцелярією лицарських орденів, яка займається врученням державних нагород у Великій Британії, через Сент-Джеймський палац у Лондоні, пише People.

«Король розпорядився, щоб призначення Ендрю лицарем-компаньйоном Благороднійшого ордена Підв'язки від 23 квітня 2006 року було скасовано та анульовано, а його ім'я було викреслено з реєстру цього ордена», — йдеться у повідомленні. Те саме стосується і титулу лицаря Великого хреста Королівського Вікторіанського ордену від 19 лютого 2011 року, його було скасовано та анульовано, а його ім'я було викреслено з реєстру згаданого ордену.

Принц Ендрю / © Getty Images

Орден Підв'язки - найстаріший і найвищий лицарський орден Великої Британії, а Королівський Вікторіанський орден вручається на знак визнання виняткових заслуг перед монархом та королівською сім'єю у Великій Британії та країнах Співдружності. Членство в обох орденах є престижним.

Раніше король Чарльз позбавив титулу принца свого брата Ендрю, а також титулу «герцог Йоркський» і виселяє його з маєтку Royal Lodge, який колишній принц так не хотів залишати кілька років.