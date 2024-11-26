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Король Чарльз оголосив, що в їхній із Каміллою родині планується поповнення: про що йдеться

Король Чарльз оголосив, що в їхній із Каміллою родині планується поповнення: про що йдеться

Чарльз і Камілла у Кларенс-гаусі / Фото: Associated Press

Нещодавно Його Величність король відвідував Королівський Альберт-гол, де побував на щорічному Royal Variety Performance. На заході монарх поспілкувався із кількома знаменитостями та поділився новинами.

Чарльза запитали про те, як почувається королева Камілла після того, як помер один з її собак — джек-рассел-тер'єр на прізвисько Бет. На що король відповів, що вони з Каміллою планують поповнення в сім'ї та незабаром візьмуть нового собаку.

Королева Камілла з одного зі своїх собак / © Getty Images
Королева Камілла з одного зі своїх собак / Фото: Getty Images

Нагадаємо, 18 листопада Букінгемський палац оголосив, що Бет, одна з королівських джек-рассел-тер'єрів, померла на вихідних. Бет мала невиліковну пухлину, і її приспали гуманно, цитує слова палацу видання People.

Король Чарльз та королева Камілла / © Associated Press
Король Чарльз та королева Камілла / Фото: Associated Press

Нагадаємо, вчора стало відомо, що заміський маєток Чарльза Хайгроув-гаус вже прикрасили до Різдва, а на одній і ялинок з'явилася прикраса у вигляді вишитих фігур собак королеви Камілли – Бет та Блюбелл.

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