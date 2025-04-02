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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
177
Час на прочитання
1 хв

Король Чарльз оголосив про зміни в улюбленому маєтку королеви Єлизавети II

Король Чарльз повідомляє про великі зміни в одному з приватних маєтків, якими він володіє.

Автор публікації
Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Сандрінгем-гаус

Сандрінгем-гаус / © Getty Images

Монарх особисто володіє маєтком Сандрінгем у Норфолку. У квітні Його Величність має намір відчинити двері однієї зі своїх королівських резиденцій для відвідувачів.

Маєток монарха в Норфолку, Сандрінгем-гаус, був закритий на зимові канікули, але з 5 квітня він відкриється для відвідувачів. Публікація в Instagram-акаунті маєтку ознаменувала початок зворотного відліку.

Сандрінгем-гаус

Сандрінгем-гаус

«Залишилося трохи більше тижня до того, як Будинок відчинить свої двері. Пориньте в королівську історію і відкрийте для себе приховані перлини маєтку», — йдеться у повідомленні під постом у Instagram.

Гості, які купили квитки, зможуть оглянути вісім основних кімнат на першому поверсі будинку, а також сад площею 60 акрів.

Сандрінгем-гаус

Сандрінгем-гаус

Сандрінгем — відоме місце, де королівська родина святкує Різдво. Це місце дуже любила мати Чарльза — покійна королева Єлизавета ІІ.

Сандрінгем-гаус

Сандрінгем-гаус

Нагадаємо, раніше ми розповідали, якими ще замками володіє король Чарльз III.

Сандрінгем-гаус

Сандрінгем-гаус

Дата публікації
Кількість переглядів
177
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