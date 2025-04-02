Король Чарльз оголосив про зміни в улюбленому маєтку королеви Єлизавети II

Сандрінгем-гаус / © Getty Images

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Монарх особисто володіє маєтком Сандрінгем у Норфолку. У квітні Його Величність має намір відчинити двері однієї зі своїх королівських резиденцій для відвідувачів.

Маєток монарха в Норфолку, Сандрінгем-гаус, був закритий на зимові канікули, але з 5 квітня він відкриється для відвідувачів. Публікація в Instagram-акаунті маєтку ознаменувала початок зворотного відліку.

«Залишилося трохи більше тижня до того, як Будинок відчинить свої двері. Пориньте в королівську історію і відкрийте для себе приховані перлини маєтку», — йдеться у повідомленні під постом у Instagram.

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Гості, які купили квитки, зможуть оглянути вісім основних кімнат на першому поверсі будинку, а також сад площею 60 акрів.

Сандрінгем — відоме місце, де королівська родина святкує Різдво. Це місце дуже любила мати Чарльза — покійна королева Єлизавета ІІ.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, якими ще замками володіє король Чарльз III.