Король Чарльз отримав несподіваний подарунок для своєї онучки Шарлотти

Король Чарльз / © Associated Press

77-річний король Чарльз у супроводі королеви Камілли відвідав Північну Ірландію. Під час цієї подорожі він відвідав W5 LIFE в Odyssey Place — сучасний центр у Белфасті, де зустрівся з молодими місцевими підприємцями і саме там отримав неочікуваний особливий подарунок для своєї онучки принцеси Шарлотти.

Під час спілкування з підприємцями, яких підтримує Королівський фонд, монарху вручили для 11-річної дівчинки кулон у вигляді сумки з бісеру, повідомляє People.

Король спілкується з підприємицею, яка подарувала йому прикрасу для онучки / © Getty Images

Подарунок зробила Рейчел Роуз, власниця ювелірного бренду Empower Flower.

«Дякую, їй це дуже сподобається», — сказав Чарльз.

«Я хотіла віддячити після того, як сама пережила важкі часи, — сказала вона. — Я намагаюся заохочувати людей менше сидіти в телефонах і створювати щось чарівне власними руками».

Хоча король отримав аксесуар для Шарлотти під час своєї поїздки до Ірландії, його онучка любить дарувати власні вироби родині, зокрема браслет, який вона зробила та подарувала своєму батькові, принцу Вільяму, а також один із браслетів подарувала і дідусю Чарльзу.

