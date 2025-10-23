- Дата публікації
Король Чарльз отримає новий титул: що про це відомо
Король Чарльз отримає новий титул від Папи під час державного візиту до Ватикана.
Монарх та його дружина вчора прибули з візитом до Рима, а сьогодні у Чарльза відбудеться зустріч з Папою Римським Левом XIV.
Стало відомо, що король Чарльз отримає новий титул від Папи під час свого державного візиту до Ватикана.
Візит, підтверджений Святішим Престолом та Букінгемським палацом, знаменує собою історичний момент в англікансько-католицьких відносинах. У центрі уваги поїздки дві ключові теми: християнська єдність і турбота про навколишнє середовище.
Державний візит, який від початку планувалося провести навесні, має історичне значення, оскільки король стане першим британським монархом, який публічно помолиться з Папою Римським з часів Реформації, повідомляє express.
Пізніше сьогодні Їх Величності відвідають Базиліку Святого Павла за міськими стінами, де королю Чарльзу буде офіційно присвоєно титул Королівського побратима Святого Павла.
У відповідь на королівську честь, зі схвалення короля, декан і каноніки коледжу Святого Георгія у Віндзорі запропонували Папі Леву XIV стати папським побратимом каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку, і Папа прийняв цю пропозицію.
Раніше, нагадаємо, ми показували, як Чарльза та Каміллу зустрічали в аеропорту Рима.