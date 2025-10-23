Король Чарльз отримає новий титул: що про це відомо

Король Чарльз / © Associated Press

Реклама

Монарх та його дружина вчора прибули з візитом до Рима, а сьогодні у Чарльза відбудеться зустріч з Папою Римським Левом XIV.

Стало відомо, що король Чарльз отримає новий титул від Папи під час свого державного візиту до Ватикана.

Король Чарльз і королева Камілла прилетіли до Рима / © Associated Press

Візит, підтверджений Святішим Престолом та Букінгемським палацом, знаменує собою історичний момент в англікансько-католицьких відносинах. У центрі уваги поїздки дві ключові теми: християнська єдність і турбота про навколишнє середовище.

Реклама

Державний візит, який від початку планувалося провести навесні, має історичне значення, оскільки король стане першим британським монархом, який публічно помолиться з Папою Римським з часів Реформації, повідомляє express.

Пізніше сьогодні Їх Величності відвідають Базиліку Святого Павла за міськими стінами, де королю Чарльзу буде офіційно присвоєно титул Королівського побратима Святого Павла.

Король Чарльз і королева Камілла прибули у двір Святого Дамаса у Ватикані / © Associated Press

У відповідь на королівську честь, зі схвалення короля, декан і каноніки коледжу Святого Георгія у Віндзорі запропонували Папі Леву XIV стати папським побратимом каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку, і Папа прийняв цю пропозицію.

Раніше, нагадаємо, ми показували, як Чарльза та Каміллу зустрічали в аеропорту Рима.