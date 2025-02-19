Король Чарльз підтримав Україну на публічному заході в Лондоні

Сьогодні король Чарльз прибув до Лондона зі зворушливим візитом до Імперського коледжу, через 12 років після того, як його молодший син — принц Гаррі — відвідав це місце.

Король попрямував до Центру вивчення травм при Імперському коледжі лише за кілька днів до третьої річниці повномасштабного вторгнення Росії до України. Центр було відкрито герцогом Сассекським 2013 року.

Метою сьогоднішнього візиту Чарльза було наголосити на підтримці Великої Британії всім пораненим військовослужбовцям в Україні.

Король Чарльз / Фото: Associated Press

Король був у темно-сірому костюмі, білій сорочці в тонку смужку, блакитній краватці в принт і в темно-сірому пальті. Його Величність оглянув приміщення та дізнався про те, що робота університету зосереджена на важливому зв'язку між науковими дослідженнями та гуманітарною діяльністю.

Король Чарльз / Фото: Associated Press

Він дізнався про те, як Imperial застосовує уроки, що були зроблені з попередніх конфліктів, зокрема в Афганістані та Іраку, для підтримки поранених в Україні, і як Велика Британія може отримати уроки з досвіду України в галузі бойової медицини, реабілітації та травм, отриманих внаслідок конфліктів, пише express.

Королю провели екскурсію лабораторним простором і розповіли про дослідження Центру в галузі броньованого захисту.

Король Чарльз / Фото: Associated Press

Чарльз оглянув демонстрацію машини, що імітує створення бойових травм, щоб побачити, як адекватний захист може обмежити травми, а також пристрій, який використовується для випробування міцності протезів ніг, та почув про поточні дослідження у цій галузі.

Його Величність також переглянув демонстрацію використання технології біологічного зворотного зв'язку віртуальної реальності для покращення реабілітації після втрати кінцівок та дізнався про реабілітаційний центр у Львові під назвою "Unbroken", який створений для надання різних послуг постраждалим українцям.

Король Чарльз / Фото: Associated Press

На виході король привітав усіх, хто приїхав побачити його, включаючи студентів університету.

Тим часом дружина Чарльза – королева Камілла – провела прийом для співробітників, акторів та прихильників Національного театру у Букінгемському палаці в Лондоні.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

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