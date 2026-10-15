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Король Чарльз після зустрічі з Зеленським вирушив на прийом із королевою Каміллою
Король Чарльз і королева Камілла влаштували прийом у Сент-Джеймському палаці в Лондоні.
Монарх та його дружина поступово повертаються до роботи після літніх канікул, які вони провели у Шотландії, в улюбленому замку королеви Єлизавети II – Балморалі.
Під час прийому на честь представників діаспор країн Співдружності, що відбувся у Сент-Джеймському палаці, король Чарльз та королева Камілла мило розмовляли з гостями.
Королева Камілла обрала одну зі своїх улюблених суконь у гороховий принт від Fiona Clare з білим коміром, яку носила раніше вже багато разів, доповнивши її чорними туфлями-човниками на підборах, гарним укладанням та макіяжем. А король Чарльз був у тому самому костюмі, в якому з'явився на аудієнції з президентом Зеленським у Букінгемському палаці цього ж дня раніше.
Сьогодні монарша пара також відвідає відкриття державного парламенту в Лондоні.