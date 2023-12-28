Король Чарльз подарував членам сім'ї однакові подарунки: що це було

На Різдво в британській королівській родині прийнято дарувати приємні дрібниці, але король цього року розщедрився.

Король Чарльз подарував членам своєї великої родини шарфи Highgrove Heritage вартістю 115 фунтів стерлінгів (147 доларів). Виготовлено аксесуар із 100-відсоткової ультратонкої мериносової вовни з Австралії.

Цього ж дня на королівську прогулянку його одягли принцеса Анна (сестра короля), її чоловік сер Тімоті Лоренс, леді Луїза Віндзор (племінниця) та Семюел Чатто (онук принцеси Маргарет).

Леді Луїза Віндзор / Фото: Getty Images

На фото кілька членів сім'ї у бежевих аксесуарах були присутні на щорічній різдвяній церковній службі у Сандрінгемі.

Принцеса Анна і Тімоті Лоренс / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ми розповідали, якими подарунками король Чарльз III тішить свій персонал.

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