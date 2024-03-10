Король Чарльз поділився неймовірним знімком зі своєю мамою королевою Єлизаветою II

Сьогодні у Великій Британії святкують День матері.

З цієї нагоди члени королівської родини діляться фотографіями зі своїми мамами. На сторінці короля Чарльза III з'явився такий знімок. На ньому молодий принц Уельський сфотографований цілуючи руку своєї матері королеві Єлизаветі II під час гри в поло.

"Бажаю всім матерям і тим, хто сьогодні сумує за своїми мамами, мирної Материнської неділі", — йдеться в підписі під знімком.

Також у День матері принц Уельський Вільям поділився фотографією своєї дружини принцеси Кетрін разом із їхніми трьома дітьми. Фото було зроблено в маєтку Уельських Анмер-гол під час шкільних канікул їхніх трьох дітей.

Нагадаємо, сьогодні, 10 березня, також святкує свій День народження принц Едвард — молодший син королеви Єлизавети II та молодший брат короля Чарльза III. З нагоди свята монарх вручив йому новий Орден.

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