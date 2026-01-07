Король Чарльз порушив давню традицію, якої неухильно дотримувалася його мати королева Єлизавета II

Король Чарльз / © Associated Press

Монарх порушив давню королівську традицію, започатковану його матір’ю, покійною королевою Єлизаветою II. Цього тижня король повернувся до Лондона для участі у заході у Кларенс-гаусі.

Його мати зазвичай виїжджала до Сандрінгема наприкінці грудня, де проводила майже два місяці в Норфолку, як правило, до річниці смерті свого батька, короля Георга VI, і свого сходження на престол 6 лютого, після чого відновлювала виконання королівських обов’язків. Проте відколи Чарльз став королем, він запровадив свій власний графік.

Король Чарльз у Сандрінгемі / © Getty Images

Згідно з офіційним розкладом заходів членів королівської родини, опублікованому в «Придворному циркулярі», король прийняв доктора Натана Росса у понеділок увечері у Кларенс-гаусі. Аудієнція відбулася після того, як доктор Росс пішов у відставку з посади помічника особистого секретаря, завершивши свою роботу на цій посаді 2023 року. Король нагородив доктора Росса відзнакою члена Королівського Вікторіанського ордену.

Цю саму нагороду, нагадаємо, монарх нещодавно вручив няні дітей Уельських — Марії Терезі Борралло за її багаторічну роботу в королівській родині.