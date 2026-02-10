ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
59
Час на прочитання
2 хв

Король Чарльз порушив мовчання з приводу скандального принца Ендрю

Король Чарльз висловив глибоке занепокоєння з приводу звинувачень у неналежній поведінці його брата Ендрю після публікації матеріалів справи Епштейна.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Ендрю та король Чарльз

Ендрю і король Чарльз / © Associated Press

Букінгемський палац заявив у понеділок, що «готовий надати підтримку» поліції, якщо до них звернуться з приводу заяв щодо колишнього герцога Йоркського, якого монарх минулого року позбавив усіх титулів і почестей через його зв’язки з покійним педофілом Епштейном.

Ендрю Маунтбеттен Віндзор довгий час був ключовою фігурою у центрі уваги через свою дружбу з Епштейном. 2014 року покійна Вірджинія Джуффре заявила, що Джеффрі Епштейн у 17 років змусив її займатися сексом з експринцем, що сам Ендрю публічно заперечував. Між ними кілька років тривала судова тяганина, в якій Ендрю в результаті заплатив Вірджинії велику суму грошей, але провини своєї так і не визнав. У квітні 2025 року пані Джуффре наклала на себе руки.

Вірджинія Джуффре / © Getty Images

Вірджинія Джуффре / © Getty Images

«Король ясно висловив, як словами, так і безпрецедентними діями, своє глибоке занепокоєння з приводу спливаючих звинувачень щодо поведінки пана Маунтбаттен-Віндзора. Хоча конкретні претензії, про які йдеться, мають бути розглянуті Маунтбаттен-Віндзором, якщо до нас звернеться поліція долини Темзи, ми готові надати їм підтримку, як і слід було очікувати. Як уже йшлося раніше, думки та співчуття Його Величності завжди були і залишаються з жертвами всіх форм насильства».

Ендрю і король Чарльз / © Associated Press

Ендрю і король Чарльз / © Associated Press

Також днями подібна заява була опублікована від імені принца та принцеси Уельських.

А ще раніше брат короля — принц Едвард — перший із членів королівської родини прокоментував ситуацію з Ендрю.

Дата публікації
Кількість переглядів
59
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie