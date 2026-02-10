Король Чарльз порушив мовчання з приводу скандального принца Ендрю

Ендрю і король Чарльз / © Associated Press

Букінгемський палац заявив у понеділок, що «готовий надати підтримку» поліції, якщо до них звернуться з приводу заяв щодо колишнього герцога Йоркського, якого монарх минулого року позбавив усіх титулів і почестей через його зв’язки з покійним педофілом Епштейном.

Ендрю Маунтбеттен Віндзор довгий час був ключовою фігурою у центрі уваги через свою дружбу з Епштейном. 2014 року покійна Вірджинія Джуффре заявила, що Джеффрі Епштейн у 17 років змусив її займатися сексом з експринцем, що сам Ендрю публічно заперечував. Між ними кілька років тривала судова тяганина, в якій Ендрю в результаті заплатив Вірджинії велику суму грошей, але провини своєї так і не визнав. У квітні 2025 року пані Джуффре наклала на себе руки.

Вірджинія Джуффре / © Getty Images

«Король ясно висловив, як словами, так і безпрецедентними діями, своє глибоке занепокоєння з приводу спливаючих звинувачень щодо поведінки пана Маунтбаттен-Віндзора. Хоча конкретні претензії, про які йдеться, мають бути розглянуті Маунтбаттен-Віндзором, якщо до нас звернеться поліція долини Темзи, ми готові надати їм підтримку, як і слід було очікувати. Як уже йшлося раніше, думки та співчуття Його Величності завжди були і залишаються з жертвами всіх форм насильства».

Також днями подібна заява була опублікована від імені принца та принцеси Уельських.

А ще раніше брат короля — принц Едвард — перший із членів королівської родини прокоментував ситуацію з Ендрю.