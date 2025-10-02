Король Чарльз поставив племінниць у скрутне становище: принцеси Беатріс і Євгенія постануть перед складним вибором

Принцеси Євгенія та Беатріс / © Associated Press

Кажуть, що король Чарльз уже ухвалив рішення про те, що Сару та її колишнього чоловіка принца Ендрю не бажають бачити цього року на Різдво в Сандрінгемі після чергового скандалу навколо Джеффрі Епштейна.

Однак за словами одного королівського експерта, монарх також відчуває провину за наслідки цього рішення для принцес Євгенії та Беатріс.

Як повідомляє Times, джерела, близькі до короля, підтвердили, що принц Ендрю і Сара Фергюсон не будуть запрошені до Сандрінгема на різдвяні урочистості королівської родини цього року. Це означає, що їхні доньки, принцеси Беатріс та Євгенія, зіткнуться з важким вибором: провести свято з батьками у Віндзорі або залишити їх і приєднатися до решти родини в Сандрінгемі.

Принцеса Беатріс, Сара Йоркська та принцеса Євгенія / © Getty Images

«Якщо виявиться, що їх не запросили або вони самі вирішать не йти, це дуже ускладнить життя принцес Беатріс та Євгенії», — заявив королівський письменник Філ Дампір газеті Daily Mail, маючи на увазі принца Ендрю і Сару.

«Король має слабкість і до Беатрис, і до Євгенії та співчуває їхньому становищу», — говорить експерт.

Принцеси Євгенія та Беатріс / © Associated Press

Нагадаємо, 20 вересня був опублікований електронний лист з вибаченнями, який герцогиня Йоркська написала Епштейну 2011 року. У ньому вона перепросила за публічне засудження обвинуваченого в сексуальних злочинах, назвавши його «найкращим другом» сім’ї Йоркських.

Торік, нагадаємо, Сара вперше за 30 років була присутня на королівській прогулянці в Сандрінгемі.

