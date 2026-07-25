Король Чарльз поставив принцові Гаррі ультиматум: що сказав монарх

Король Чарльз / © ALS Association

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Як повідомляє західна преса, батько поставив синові суворий ультиматум після того, як той вперше за чотири роки привіз своїх дітей до Великої Британії.

Багато хто розцінив возз'єднання в Сандрінгемі як ознаку потепління стосунків між Сассекськими і королівською сім'єю, але відносини Гаррі і Меган Маркл все ще можуть залишатися хиткими.

Меган Маркл та принц Гаррі / © Associated Press

Джерело повідомило виданню Closer, що монарх був «дуже радий» бачити семирічного Арчі та п'ятирічну Лілібет, але підкреслив, що хоче дати зрозуміти синові та невістці, які їхні наміри.

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"Він сказав, що це їхній останній шанс", - додало джерело. «Якщо вони зроблять помилку, то все». "З цього моменту все відбуватиметься за його правилами, або не відбуватиметься зовсім", - продовжило джерело. "Гаррі сказали, що він повинен відійти на другий план і довіритися батькові, щоб той вирішував усе по-своєму, у зручний для нього час, навіть якщо це відбуватиметься повільніше, ніж хотілося б йому і Меган", пише express.

Король Чарльз та принц Гаррі / © Associated Press

Раніше, нагадаємо, після цієї зустрічі принц Гаррі дав рідкісний публічний коментар про стан здоров'я свого батька короля Чарльза.

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