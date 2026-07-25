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Король Чарльз поставив принцові Гаррі ультиматум: що сказав монарх
Король Чарльз був дуже радий возз'єднатися зі своїми онуками — принцом Арчі та принцесою Лілібет, але зустріч з Гаррі та Меган все ж таки минула з нотками тривожності.
Як повідомляє західна преса, батько поставив синові суворий ультиматум після того, як той вперше за чотири роки привіз своїх дітей до Великої Британії.
Багато хто розцінив возз'єднання в Сандрінгемі як ознаку потепління стосунків між Сассекськими і королівською сім'єю, але відносини Гаррі і Меган Маркл все ще можуть залишатися хиткими.
Джерело повідомило виданню Closer, що монарх був «дуже радий» бачити семирічного Арчі та п'ятирічну Лілібет, але підкреслив, що хоче дати зрозуміти синові та невістці, які їхні наміри.
"Він сказав, що це їхній останній шанс", - додало джерело. «Якщо вони зроблять помилку, то все». "З цього моменту все відбуватиметься за його правилами, або не відбуватиметься зовсім", - продовжило джерело. "Гаррі сказали, що він повинен відійти на другий план і довіритися батькові, щоб той вирішував усе по-своєму, у зручний для нього час, навіть якщо це відбуватиметься повільніше, ніж хотілося б йому і Меган", пише express.
Раніше, нагадаємо, після цієї зустрічі принц Гаррі дав рідкісний публічний коментар про стан здоров'я свого батька короля Чарльза.