Суспільство
17
1 хв

Король Чарльз повторив екстравагантний вчинок своєї матері королеви Єлизавети

Його Величність провів веселий день в Уельсі, де отримав оригінальний подарунок.

Юлія Каранковська
Король Чарльз III і королева Камілла

Король Чарльз III і королева Камілла / © Associated Press

14 листопада король Чарльз III відсвяткував свій 77-й день народження разом з королевою Каміллою в замку Сіфартфа, але ця подія збіглася також з 200-річчям замку і з такої нагоди королю подарували величезний торт.

Частування було справжнім витвором кондитерського мистецтва, оскільки було мінікопією замку. Чарльзу, як головному гостю й іменинникові, випала честь розрізати торт, але зробив він це доволі кумедно, адже просто встромив величезний ніж у торт двома руками.

Король Чарльз III і королева Камілла / © Associated Press

Король Чарльз III і королева Камілла / © Associated Press

Король Чарльз III і королева Камілла / © Associated Press

Король Чарльз III і королева Камілла / © Associated Press

Цей момент розрізання торта нагадав, як точно так само вчинила мати Чарльза — королева Єлизавета II. Одного разу вона просто встромила ніж у торт, а не надрізала його.

Королева Єлизавета II / © Associated Press

Королева Єлизавета II / © Associated Press

17
