Король Чарльз повторив екстравагантний вчинок своєї матері королеви Єлизавети
Його Величність провів веселий день в Уельсі, де отримав оригінальний подарунок.
14 листопада король Чарльз III відсвяткував свій 77-й день народження разом з королевою Каміллою в замку Сіфартфа, але ця подія збіглася також з 200-річчям замку і з такої нагоди королю подарували величезний торт.
Частування було справжнім витвором кондитерського мистецтва, оскільки було мінікопією замку. Чарльзу, як головному гостю й іменинникові, випала честь розрізати торт, але зробив він це доволі кумедно, адже просто встромив величезний ніж у торт двома руками.
Цей момент розрізання торта нагадав, як точно так само вчинила мати Чарльза — королева Єлизавета II. Одного разу вона просто встромила ніж у торт, а не надрізала його.