Король Чарльз пожартував про конфуз із парасолькою, коли промок під дощем

Король Чарльз / © Associated Press

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Король потрапив у заголовки світових новин, коли 1 листопада в Антигуа він і 79-річна королева Камілла жестом попросили парасольку під час раптової зливи на церемонії.

Незабаром після прибуття королівського подружжя на святкування 45-ї річниці незалежності Антигуа та Барбуди їх наздогнала злива, внаслідок якої вони промокли наскрізь. Хоча для Камілли швидко знайшли прозору парасольку, і вона почала йти з поля у пошуках укриття, Чарльз залишився наскрізь мокрим.

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Король Чарльз / © Associated Press

Коли британський монарх помітив, що його дружина йде з парасолькою, він помітно розлютився і підняв руки. Потім він почав махати помічникам і неодноразово просити парасольку.

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Полегшення прийшло, коли йому нарешті принесли парасольку, і Чарльз, тримаючи її в руках, зійшов із трибуни і взяв участь у огляді військ.

Король Чарльз / © Associated Press

А 3 листопада, виступаючи перед главами урядів з усього світу на вечері, організованій ним і Каміллою, Чарльз розповів про те, як 56 країн Співдружності охоплюють різні кліматичні зони, пише People.

Король Чарльз та королева Камілла / © Getty Images

"Це одна з небагатьох організацій, здатних об'єднати країни, відомі своїми снігами, країни, відомі своїми пустельми, і, перш за все, країни, громадяни яких абсолютно впевнені, що в них прекрасна погода цілий рік", - сказав він. «Хоча, можливо, частина моєї ролі як глави Співдружності полягає в тому, щоб забезпечити вам усім захист…!» - Іронічно додав він з усмішкою.

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