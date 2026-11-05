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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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Король Чарльз пожартував про конфуз із парасолькою, коли промок під дощем

Монарх іронічно прокоментував свій мокрий вигляд, вітаючи лідерів урядів країн Співдружності на урочистій вечері під час фінального дня свого візиту на Кариби.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Король Чарльз

Король Чарльз / © Associated Press

Король потрапив у заголовки світових новин, коли 1 листопада в Антигуа він і 79-річна королева Камілла жестом попросили парасольку під час раптової зливи на церемонії.

Незабаром після прибуття королівського подружжя на святкування 45-ї річниці незалежності Антигуа та Барбуди їх наздогнала злива, внаслідок якої вони промокли наскрізь. Хоча для Камілли швидко знайшли прозору парасольку, і вона почала йти з поля у пошуках укриття, Чарльз залишився наскрізь мокрим.

Король Чарльз / © Associated Press

Король Чарльз / © Associated Press

Коли британський монарх помітив, що його дружина йде з парасолькою, він помітно розлютився і підняв руки. Потім він почав махати помічникам і неодноразово просити парасольку.

Полегшення прийшло, коли йому нарешті принесли парасольку, і Чарльз, тримаючи її в руках, зійшов із трибуни і взяв участь у огляді військ.

Король Чарльз / © Associated Press

Король Чарльз / © Associated Press

А 3 листопада, виступаючи перед главами урядів з усього світу на вечері, організованій ним і Каміллою, Чарльз розповів про те, як 56 країн Співдружності охоплюють різні кліматичні зони, пише People.

Король Чарльз та королева Камілла / © Getty Images

Король Чарльз та королева Камілла / © Getty Images

"Це одна з небагатьох організацій, здатних об'єднати країни, відомі своїми снігами, країни, відомі своїми пустельми, і, перш за все, країни, громадяни яких абсолютно впевнені, що в них прекрасна погода цілий рік", - сказав він. «Хоча, можливо, частина моєї ролі як глави Співдружності полягає в тому, щоб забезпечити вам усім захист…!» - Іронічно додав він з усмішкою.

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