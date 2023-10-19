Король Чарльз пожартував над собою, пригадавши конфуз із ручкою, яка потекла

Під час візиту монарх продемонстрував своє почуття гумору. Він згадав конфузні ситуації, які сталися з ним у перші дні його правління у вересні 2022 року.

Королева Камілла та король Чарльз III / Фото: Associated Press

Король Чарльз пожартував, пригадавши, як він засмутився через авторучку на заході, присвяченому його коронації.

"Британське почуття гумору відоме на весь світ. Це не те, чого ми вчимося. Це те, ким ми є. Наша здатність сміятися над собою — одна з наших великих національних особливостей", — сказав Чарльз, пише express.

Посилаючись на свої проблеми з ручками, що зламалися під час свого вступу на престол, Чарльз пожартував: "Ви можете так сказати про ситуації, з якими я мав справу з пір'яними ручками, що невчасно вийшли з ладу!".

Нагадаємо, Чарльз III висловив своє розчарування з приводу ручки на церемонії в Північній Ірландії у вересні, коли монарх спочатку записав неправильну дату, підписуючи книжку відвідувачів перед камерами в замку Гіллсборо в Белфасті. А коли з його ручки почало протікати чорнило, він сказав: "О боже, я ненавиджу цю ручку", перш ніж встати і передати її Каміллі.

Потім Чарльз прокоментував: "Я не можу винести цю чортову річ — те, що вони роблять — кожен смердючий раз", — маючи на увазі те, що ручки періодично протікають.

Король Чарльз та королева Камілла / Фото: Associated Press

Королівські шанувальники почуття гумору короля оцінили. А ось руки Чарльза викликають занепокоєння.

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