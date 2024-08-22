Король Чарльз прагне виселити брата Ендрю з Royal Lodge: ексдружина принца прокоментувала ситуацію

Сара Йоркська прокоментувала чутки про те, що принц Ендрю змушений залишити свій будинок Royal Lodge у Віндзорі, оскільки король Чарльз III наполягає на цьому.

В інтерв'ю іспанському каналу ¡HOLA! TV, Сара прокоментувала чутки про виселення, але нічого не підтвердила та не спростувала. Спілкуючись із пресою, вона лише сказала: "Не завжди вірте тому, що читаєте", цитує її слова Mirror. Далі Сара доповнила, що не була посвячена у розмови більш детально.

Сара Йоркська / Фото: Getty Images

"Я не знаю. Я приймаю кожен день таким, який він є", — сказала герцогиня.

Нагадаємо, на початку 2023 року король Чарльз урізав щорічне утримання свого брата у розмірі 249 000 фунтів стерлінгів, що фактично позбавило його можливості керувати 30-кімнатним маєтком Royal Lodge. А нещодавно монарх заявив, що припиняє приватне фінансування безпеки маєтку, який коштує 3 мільйони фунтів стерлінгів на рік. Це означає, що якщо герцог Йоркський не зможе зібрати фінансові ресурси для оплати ремонту, необхідного для майна, а також оплати рахунків за безпеку, він може зіткнутися з виселенням з Royal Lodge. А разом з ним має виселитися і його ексдружина Сара, яка мешкає у маєтку від 2008 року.

Сара Йоркська та принц Ендрю / Фото: Getty Images

Про те, чому колишні чоловік і дружина живуть разом, ми розповідали раніше.

Маєток Royal Lodge у Віндзорі / Фото: Getty Images

А також писали, що король Чарльз хоче зробити з маєтком, у якому нині мешкає його молодший брат.

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