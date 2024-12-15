Король Чарльз прикрасив різдвяну ялинку: як це було

Монарх провів час зі студентами та співробітниками Фонду короля напередодні свят.

Король Чарльз провів щорічний захід "Ремесла на Різдво" в Гайгроув-Гарденс поблизу Тетбері. Фонд короля був заснований Його Величністю 1990 року, коли він був принцом Уельським.

За даними офіційного сайту, організація щорічно допомагає приблизно 15 000 студентів, частково допомагаючи їм розвивати практичні навички.

Король Чарльз III / Фото: Getty Images

Студентка Емілі Роуз Сондерс розповіла ВВС, що було "справді захопливо" бачити, як цього року король висловлює свою пристрасть до ремесел. Чарльз також допомагав прикрашати ялинку.

Це була можливість для Його Величності зустрітися зі студентами та випускниками, а також викладачами, щоб побачити виконану ними роботу, досягнуті ними цілі та почути більше про їхній досвід навчання у King's Foundation, — пише People про захід монарха.

Король Чарльз III / Фото: Getty Images

Тим часом королева Камілла дев'ятнадцятий рік поспіль запросила хворих дітей прикрасити її різдвяну ялинку у Кларенс-гаусі.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

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