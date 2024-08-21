Король Чарльз привселюдно прокоментував стан свого здоров'я

У лютому 2024 року монарх публічно оголосив, що у нього діагностували рак.
Днями король відвідав місто Саутпорт, де минулого місяця сталася трагедія, внаслідок якої загинуло троє дітей.
Під час поїздки Чарльз поспілкувався з публікою і в нього запитали про його самопочуття, на що монрах відповів: "Все не так вже й погано".
Звичайно, жодних детальніших подробиць король Чарльз не розповів. Але вже кілька місяців як королю дозволили більше працювати і виконувати свої звичайні королівські обов'язки.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що його дружина королева Камілла, яку вчора папараці заскочили з дітьми та онуками в Шотландії, була проти того, щоб Чарльз розповідав про свій діагноз широкому загалу. Але монарх її не послухав.
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