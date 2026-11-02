Король Чарльз промок до нитки на заході і був обурений, що йому так довго подавали парасольку

Король Чарльз / © Associated Press

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Монарша пара потрапила під тропічну зливу під час свого турне Карибським регіоном.

Їхні Королівські Високості відзначали 45-ту річницю незалежності Антигуа та Барбуди, беручи участь у щорічному параді на честь Дня незалежності країни, коли почалася тропічна злива.

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Король Чарльз та королева Камілла / © Associated Press

Король і королева стояли в центрі стадіону під зливою, королева Камілла ледве стримувала сміх, перш ніж зістрибнути з трибуни, сховавшись під парасолькою, залишивши короля стояти під дощем.

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Чарльз III мав спантеличений вигляд, дивлячись на оточуючих, терпляче чекаючи, коли йому самому нададуть парасолькі від дощу. Перед військовослужбовцями, що зібралися, відбулася невелика метушня, перш ніж нарешті знайшли парасольку і передали її Його Величності, що дозволило розпочати церемонію.

Король Чарльз / © Associated Press

Втім, костюм монарха все-таки промок майже до нитки.

Король Чарльз та королева Камілла / © Getty Images

Нагадаємо, візит до Антигуа та Барбуди є частиною осіннього королівського турне, в рамках якого король також відвідає Багами та Гаяну.

Король Чарльз / © Associated Press

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