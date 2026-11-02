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Король Чарльз промок до нитки на заході і був обурений, що йому так довго подавали парасольку
Король Чарльз та королева Камілла під час візиту до Антигуа потрапили під зливу.
Монарша пара потрапила під тропічну зливу під час свого турне Карибським регіоном.
Їхні Королівські Високості відзначали 45-ту річницю незалежності Антигуа та Барбуди, беручи участь у щорічному параді на честь Дня незалежності країни, коли почалася тропічна злива.
Король і королева стояли в центрі стадіону під зливою, королева Камілла ледве стримувала сміх, перш ніж зістрибнути з трибуни, сховавшись під парасолькою, залишивши короля стояти під дощем.
Чарльз III мав спантеличений вигляд, дивлячись на оточуючих, терпляче чекаючи, коли йому самому нададуть парасолькі від дощу. Перед військовослужбовцями, що зібралися, відбулася невелика метушня, перш ніж нарешті знайшли парасольку і передали її Його Величності, що дозволило розпочати церемонію.
Втім, костюм монарха все-таки промок майже до нитки.
Нагадаємо, візит до Антигуа та Барбуди є частиною осіннього королівського турне, в рамках якого король також відвідає Багами та Гаяну.