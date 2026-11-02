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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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418
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1 хв

Король Чарльз промок до нитки на заході і був обурений, що йому так довго подавали парасольку

Король Чарльз та королева Камілла під час візиту до Антигуа потрапили під зливу.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Король Чарльз

Король Чарльз / © Associated Press

Монарша пара потрапила під тропічну зливу під час свого турне Карибським регіоном.

Їхні Королівські Високості відзначали 45-ту річницю незалежності Антигуа та Барбуди, беручи участь у щорічному параді на честь Дня незалежності країни, коли почалася тропічна злива.

Король Чарльз та королева Камілла / © Associated Press

Король Чарльз та королева Камілла / © Associated Press

Король і королева стояли в центрі стадіону під зливою, королева Камілла ледве стримувала сміх, перш ніж зістрибнути з трибуни, сховавшись під парасолькою, залишивши короля стояти під дощем.

Чарльз III мав спантеличений вигляд, дивлячись на оточуючих, терпляче чекаючи, коли йому самому нададуть парасолькі від дощу. Перед військовослужбовцями, що зібралися, відбулася невелика метушня, перш ніж нарешті знайшли парасольку і передали її Його Величності, що дозволило розпочати церемонію.

Король Чарльз / © Associated Press

Король Чарльз / © Associated Press

Втім, костюм монарха все-таки промок майже до нитки.

Король Чарльз та королева Камілла / © Getty Images

Король Чарльз та королева Камілла / © Getty Images

Нагадаємо, візит до Антигуа та Барбуди є частиною осіннього королівського турне, в рамках якого король також відвідає Багами та Гаяну.

Король Чарльз / © Associated Press

Король Чарльз / © Associated Press

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