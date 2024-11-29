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Король Чарльз простягнув "оливкову гілку" братові принцу Ендрю на тлі їхньої боротьби за Royal Lodge

Король Чарльз простягнув "оливкову гілку" братові принцу Ендрю на тлі їхньої боротьби за Royal Lodge

Король Чарльз III і принц Ендрю / Фото: Associated Press

Цього року монарх, як і раніше, планує провести Різдво та святковий сезон у зимовому маєтку Сандрінгем, який любила його мати, королева Єлизавета II.

Незважаючи на суперечки з молодшим братом принцом Ендрю через  Royal Lodge, з якого герцог Йоркський не має наміру виїжджати, король простягає йому "оливкову гілку" і запропонує приєднатися до сім'ї на різдвяній службі в церкві Святої Марії Магдалини.

Король Чарльз і королева Камілла на різдвяній службі в Сандрінгемі 2023 року / © Getty Images
Король Чарльз і королева Камілла на різдвяній службі в Сандрінгемі 2023 року / Фото: Getty Images

Як пише The Mirror з посиланням на свої джерела в палаці, принц Ендрю відвідає службу, як і торік.  До нього також, ймовірно, приєднається його колишня дружина Сара Йоркська, яка мешкає з ним у Royal Lodge. Для Сари рік був непростим – вона боролася з меланомою, а торік їй зробили мастектомію через рак молочної залози. Вона, як ніхто інший, розуміє, яким важким видався рік для короля Чарльза, який також бореться з раком, і з радістю приїде його підтримати.

Сара Йоркська в Сандрінгемі 2023 року / © Associated Press
Сара Йоркська в Сандрінгемі 2023 року / Фото: Associated Press

Принц та принцеса Уельські також планують провести свята в Сандрінгемі разом із сім'єю.

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