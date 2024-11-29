Король Чарльз простягнув "оливкову гілку" братові принцу Ендрю на тлі їхньої боротьби за Royal Lodge

Цього року монарх, як і раніше, планує провести Різдво та святковий сезон у зимовому маєтку Сандрінгем, який любила його мати, королева Єлизавета II.

Незважаючи на суперечки з молодшим братом принцом Ендрю через Royal Lodge, з якого герцог Йоркський не має наміру виїжджати, король простягає йому "оливкову гілку" і запропонує приєднатися до сім'ї на різдвяній службі в церкві Святої Марії Магдалини.

Король Чарльз і королева Камілла на різдвяній службі в Сандрінгемі 2023 року / Фото: Getty Images

Як пише The Mirror з посиланням на свої джерела в палаці, принц Ендрю відвідає службу, як і торік. До нього також, ймовірно, приєднається його колишня дружина Сара Йоркська, яка мешкає з ним у Royal Lodge. Для Сари рік був непростим – вона боролася з меланомою, а торік їй зробили мастектомію через рак молочної залози. Вона, як ніхто інший, розуміє, яким важким видався рік для короля Чарльза, який також бореться з раком, і з радістю приїде його підтримати.

Сара Йоркська в Сандрінгемі 2023 року / Фото: Associated Press

Принц та принцеса Уельські також планують провести свята в Сандрінгемі разом із сім'єю.

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