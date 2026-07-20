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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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Король Чарльз привітав у Букінгемському палаці свого четвертого прем'єр-міністра

Король Чарльз ІІІ призначив сьогодні свого вже четвертого прем'єр-міністра, яким став Енді Бернем.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Енді Бернем та король Чарльз

Енді Бернем та король Чарльз / © Associated Press

Монарх провів аудієнцію для нового прем'єра в Букінгемському палаці в Лондоні. Чарльз запросив лідера Лейбористської партії стати прем'єр-міністром та сформувати новий уряд.

До палацу Енді Бернем прибув зі своєю дружиною Марі-Франс ван Геел.

Марі-Франс ван Геел та Енді Бернем / © Associated Press

Марі-Франс ван Геел та Енді Бернем / © Associated Press

Пан Бернем - четвертий прем'єр-міністр за правління короля Чарльза після Ліз Трасс, Ріші Сунака та сера Кіра Стармера.

Букінгемський палац заявив: «Його Величність прийняв на аудієнції високоповажного Ендрю Бернема, члена парламенту, і попросив його сформувати новий уряд. Високоповажний Ендрю Бернем, член парламенту, прийняв пропозицію короля і поцілував йому руку у зв'язку з призначенням на посаду прем'єр-міністра та першого лорда казначейства».

Енді Бернем і король Чарльз в Букінгемському палаці / © Associated Press

Енді Бернем і король Чарльз в Букінгемському палаці / © Associated Press

«Пані Марі-Франс ван Геел також приймав Його Величність».

У найближчі місяці вони будуть тісно співпрацювати, зокрема проводити щотижневі зустрічі та брати участь у державних заходах, таких як бенкети та різні візити. Однак, настає літня перерва, і найближчими днями король вирушить до Балморалу на канікули.

Енді Бернем і король Чарльз в Букінгемському палаці / © Associated Press

Енді Бернем і король Чарльз в Букінгемському палаці / © Associated Press

Наприкінці літа, нагадаємо, прем'єр-міністра та його родину зазвичай запрошують до Балморалу, що дає їм можливість познайомитися одне з одним перед початком осіннього сезону та поверненням до звичайних заходів.

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Дата публікації
Кількість переглядів
22
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