Король Чарльз приїхав на острів у стильному пісочному костюмі та сонцезахисних окулярах

Король Чарльз III / © Getty Images

Реклама

Під час візиту монарх відкрив меморіальну дошку на честь 150-річчя кінного трамвая Дугласа на набережній Дугласа. Чарльз був зображений у момент, коли тиснув руку співробітнику кінної трамвайної лінії.

Одягнений Його Величність був у пісочний класичний костюм, білу сорочку та червону краватку в принт. Він також носив коричневі сонцезахисні окуляри і був взутий у руді замшеві туфлі.

Король Чарльз III / © Getty Images

Незважаючи на дуже спекотну погоду король Чарльз III все одно не дозволяє собі носити легші літні речі, дотримуючись королівського протоколу.

Реклама

Король Чарльз III / © Getty Images

Раніше, нагадаємо, ми показували, як принцеса Уельська на Вімблдоні спалася від літньої виснажливої спеки.

Новини партнерів