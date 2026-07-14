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Король Чарльз приїхав на острів у стильному пісочному костюмі та сонцезахисних окулярах
Король Чарльз III вперше відвідав острів Мен як лорд цього острова.
Під час візиту монарх відкрив меморіальну дошку на честь 150-річчя кінного трамвая Дугласа на набережній Дугласа. Чарльз був зображений у момент, коли тиснув руку співробітнику кінної трамвайної лінії.
Одягнений Його Величність був у пісочний класичний костюм, білу сорочку та червону краватку в принт. Він також носив коричневі сонцезахисні окуляри і був взутий у руді замшеві туфлі.
Незважаючи на дуже спекотну погоду король Чарльз III все одно не дозволяє собі носити легші літні речі, дотримуючись королівського протоколу.
Раніше, нагадаємо, ми показували, як принцеса Уельська на Вімблдоні спалася від літньої виснажливої спеки.