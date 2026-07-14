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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
115
Час на прочитання
1 хв

Король Чарльз приїхав на острів у стильному пісочному костюмі та сонцезахисних окулярах

Король Чарльз III вперше відвідав острів Мен як лорд цього острова.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Король Чарльз III

Король Чарльз III / © Getty Images

Під час візиту монарх відкрив меморіальну дошку на честь 150-річчя кінного трамвая Дугласа на набережній Дугласа. Чарльз був зображений у момент, коли тиснув руку співробітнику кінної трамвайної лінії.

Одягнений Його Величність був у пісочний класичний костюм, білу сорочку та червону краватку в принт. Він також носив коричневі сонцезахисні окуляри і був взутий у руді замшеві туфлі.

Король Чарльз III / © Getty Images

Король Чарльз III / © Getty Images

Незважаючи на дуже спекотну погоду король Чарльз III все одно не дозволяє собі носити легші літні речі, дотримуючись королівського протоколу.

Король Чарльз III / © Getty Images

Король Чарльз III / © Getty Images

Раніше, нагадаємо, ми показували, як принцеса Уельська на Вімблдоні спалася від літньої виснажливої спеки.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
115
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