- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 601
- Час на прочитання
- 2 хв
Король Чарльз публічно визначив новий статус Гаррі та Меган у Британії
Монарх підтвердив статус принца Гаррі та Меган Маркл як членів королівської родини, які не працюють на корону, після їхнього повернення до Великої Британії.
У понеділок лорд-камергер від імені короля Чарльза направив зацікавленим сторонам «лист із рекомендаціями» після повернення Гаррі та Меган до Великої Британії.
У листі для високопоставлених зацікавлених осіб, опублікованому в понеділок і направленому від імені монарха, лорд-камергер заявив, що статус Сассекських «не змінився», і їхні титули «Їхні Королівські Високості» не слід використовувати.
Лорд Бенйон, високопосадовець палацу, додав, що Гаррі та Меган залишаються «приватними особами» після свого повернення до Великої Британії 26 серпня разом зі своїми дітьми, семирічним принцом Арчі та п'ятирічною принцесою Лілібет.
У повідомленні також підтверджувалося, що пара діятиме незалежно від королівського двору. Лист було передано герцогу та герцогині Сассекським, у ньому йшлося:
«Добре відомо, що у січні 2020 року герцог та герцогиня відмовилися від виконання представницьких обов'язків від імені монарха і більше не є членами королівської родини, що працюють на корону. Ця посада, яка відрізняється від державних і королівських обов'язків, що виконуються членами королівської сім'ї, і надає парі особисту свободу дій щодо фінансової незалежності та захисту їхнього приватного життя за їхнім бажанням, і надалі повністю поважатиметься.
Із цього випливає, що нинішній статус герцога та герцогині Сассекських не змінився. Їхні титули Його та Її Королівських Високостей залишаються у зупиненому стані і не використовуються. Благодійна діяльність герцога та герцогині є особистою справою обох та здійснюється ними у приватному порядку».