Король Чарльз публічно зробив комплімент своїй невістці – принцесі Кейт: що сказав монарх

Король тепло відгукнувся про принцесу Уельську Кетрін під час своєї промови на банкеті в Кенії, де монарх перебуває з державним візитом разом зі своєю дружиною Каміллою.

На банкеті, організованому на його честь, король Чарльз згадав, що саме в Кенії його старший син принц Вільям освідчився його тодішній нареченій Кейт Міддлтон.

"Саме тут, перед горою Кенія, мій син, принц Уельський, освідчився своїй дружині, тепер моїй улюбленій невістці", — сказав у своїй промові король.

Король Чарльз / Фото: Associated Press

Принц Вільям раніше коментував таке рішення. Під час їхнього з Кетрін інтерв'ю 2010 року на честь заручин він сказав:

"Як відомо, кожному хлопцеві потрібна певна мотивація, щоб почати діяти. Отже, я планував це, а потім в Африці це здалося мені справді правильним. Це було чудово". Кейт додала: "Коли це сталося, то був справжній шок. Він романтик", — сказала Кейт.

Кейт і Вільям у день заручин / Фото: Associated Press

Принц Вільям також пояснював, що Африканський континент посідає особливе місце у його серці, пише express.

"Це місце, куди мій батько відвіз нас з братом незабаром після смерті нашої матері. І, вирішуючи, де найкраще освідчитися Кетрін, я не міг придумати більш відповідного місця, ніж Кенія, щоб стати на одне коліно".

Під час своєї промови Чарльз також згадав час, коли його мати, королева Єлизавета, відпочивала в Кенії 1952 року, коли вона дізналася звістку про смерть батька короля Георга VI і зійшла на трон.

Принцеса Єлизавета і герцог Единбурзький відвідують матч з поло в Ньєрі в Кенії, лише за кілька днів до смерті батька, короля Георга VI. 3 лютого 1952 року. / Фото: Getty Images

"Вона приїхала сюди 1952 року як принцеса, але поїхала як королева. Надзвичайно зворушливо читати її щоденник того візиту, в якому вона написала, що не хоче пропустити жодної миті незвичайних пейзажів Кенії", — згадав король.

Нагадаємо, під час візиту з Чарльзом сталася і конфузна ситуація.

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