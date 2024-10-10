Король Чарльз раптово скасував важливу поїздку: у чому причина

Лікарі монарха, який бореться з раком, стривожені тим, що король бере на себе забагато зобов'язань.

Букінгемський палац підтвердив, що король Чарльз не буде присутній на кліматичній конференції COP29 в Азербайджані після одержаної від уряду поради.

Cop29 стартує в Баку 11 листопада, всього через два тижні після тривалого візиту королівського подружжя до Австралії та Самоа, під час якого лікарі дозволили королю Чарльзу призупинити на час курс лікування.

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Це не вперше, коли розклад 75-річного короля було змінено за останні місяці. Під час майбутньої поїздки Чарльз і Камілла мають провести низку заходів у Австралії, перш ніж вирушити до Самоа на зустріч глав урядів країн Співдружності (CHOGM).

Палац повідомляє, що король продовжить лікування аж до вильоту, проте ненадовго призупинить його Під час цієї важливої поїздки. Після повернення короля до Британії лікування буде продовжено.

Король Чарльз III та королева Камілла / Фото: Associated Press

Нагадаємо, днями ми розповідали, який продукт ввів до свого раціону король за рекомендацією своїх лікарів.

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