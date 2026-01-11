ТСН у соціальних мережах

205
1 хв

Король Чарльз розповів, як отримав у спадщину від свого двоюрідного діда — короля Едуарда VIII — незвичайний подарунок

Чарльз був принцом Уельським на момент смерті свого двоюрідного діда Едуарда, герцога Віндзорського, 1972 року.

Ольга Кузьменко
Король Чарльз

Король Чарльз / © Associated Press

Монарх розповів, що Едуард залишив йому незвичайний подарунок, яким він так і не зміг скористатися. Це була колекція кілтів.

Король Чарльз III / © Getty Images

Король Чарльз III / © Getty Images

Чарльз розповів про це ветерану газетного блогерства Кеннету Роузу, який записав слова короля в особистих щоденниках, які після його смерті 2014 року були оприлюднені.

Король Едуард VIII і Волліс Сімпсон / © Associated Press

Король Едуард VIII і Волліс Сімпсон / © Associated Press

У записі від 25 січня 1986 року, опублікованому в The Daily Mail, пан Роуз написав: «Принц Чарльз казав мені, що єдине, що герцог Віндзорський залишив йому в заповіті, — це колекція кілтів: „Але оскільки мій двоюрідний дід був такою мініатюрною людиною, жоден з них мені не підійшов“, — сказав Чарльз.

Нагадаємо, король Едуард VIII зрікся престолу 1936 року і обіймав посаду лише 325 днів, зрікшись трону, щоб одружитися з американською акторкою Волліс Сімпсон.

Король Едуард VIII і Волліс Сімпсон / © Associated Press

Король Едуард VIII і Волліс Сімпсон / © Associated Press

