Король Чарльз розщедрився: у Софі Вессекської тепер теж новий титул

Молодший син королеви Єлизавети II та принца Філіпа – принц Едвард сьогодні святкує 59-річчя. У свій день народження він отримав титул герцога Единбурзького від короля Чарльза III. Титул, який колись належав їхньому батькові Філіпу.

Зміна титулу Едварда торкнеться й інших членів сім'ї принца. Зокрема його дружина Софі, яка раніше носила титул графині Вессекської, тепер носитиме титул герцогині Единбурзької. А їхній син Джеймс, який отримав титул віконта Северна відповідно до графства Едварда, тепер стане новим графом Вессекським.

Дочку пари леді Луїзу Віндзор не торкнуться ці зміни, але, оскільки вона народилася онукою суверена, покійної королеви Єлизавети II, вважається, що вона, як і раніше, має право почати використовувати королівський титул Її Королівської Високості принцеси Луїзи, якщо вона того забажає.

Герцог та герцогиня Единбурзькі / Фото: Associated Press

Також нещодавно ми розповідали, що король Чарльз III дав титули принца та принцеси дітям Меган Маркл та принца Гаррі. Тепер їх називають принц Арчі Сассекський та принцеса Лілібет Сассекська.

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