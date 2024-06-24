Король Чарльз скасовує осінній тур до Нової Зеландії: у чому причина

У короля Чарльза цього місяця видався дуже насичений графік роботи.

Монарх відвідав парад Trooping the Colour, відсвяткувавши свій день народження, після побував на службі Ордену Підв'язки, а потім кілька днів разом із дружиною королевою Каміллою відвідував королівські перегони в Аскоті. І це все на тлі лікування від раку, що триває.

Королева Камілла і король Чарльз III на Trooping the Color 2024 / Фото: Getty Images

Стало відомо, що медична бригада рекомендувала монарху відмовитися від осіннього туру Новою Зеландією та Фіджі, який раніше був запланований на жовтень.

Ще до того, як йому поставили діагноз рак у лютому 2024 року, очікувалося, що король Чарльз відвідає Австралію, Нову Зеландію та Фіджі, а також зустріч глав урядів Співдружності в Самоа у жовтні. Однак тепер візит до Нової Зеландії, найімовірніше, буде відкладено за рекомендацією медичної команди короля, повідомляє Daily Mail.

Букінгемський палац поки офіційно не оголосив цю інформацію, але видання посилаючись на джерела пише, що це буде зроблено в найближчому майбутньому.

Король Чарльз III та королева Камілла / Фото: Getty Images

Скорочення планів пропустити візит до Нової Зеландії стане гірким розчаруванням для обох сторін, оскільки 75-річний король прагне надолужити втрачений час. Але, здоров'я монарха понад усе і він слідуватиме рекомендаціям своїх лікарів.

Нагадаємо, нещодавно ми показували, як тепло син Камілли привітав короля Чарльза на Royal Ascot.

Королева Камілла та король Чарльз III / Фото: Getty Images

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