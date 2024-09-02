Король Чарльз та цукіні: монарх відвідав улюблену виставку в Абердині

Король Чарльз III все ще перебуває в Шотландії, де проводить свою літню відпустку.
Днями Його Величність відкрив 200-ту виставку квітів і садових культур Королівського садівничого товариства Абердіна в парку Дьюті. Монарх прогулявся та оглянув виставку та поспілкувався з людьми.
Одягнений Чарльз був у шотландський кілт і мав гарний вигляд, багато усміхався та спілкувався з публікою, фотографувався. Особливо цікавими вийшли знімки, на яких монарх оглядав виставку овочів. Цукіні, морква та буряк і багато іншого, що було на виставці представлено, викликало неабиякий інтерес короля.
Дружина Чарльза — королева Камілла — не приєдналася до нього на заході. Мабуть, свою відпустку вона проводить за улюбленим заняттям, на яке у Її Величності є час лише у відпустці.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, яке хобі королева Камілла поділяє із королевою Іспанії Летицією.
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