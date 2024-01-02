Король Чарльз та королева Камілла поділилися зворушливим відео

Король Чарльз та королева Камілла опублікували у своєму королівському акаунті в Instagram підсумковий ролик та привітали з 2024 роком.

Відео, опубліковане в їхніх офіційних акаунтах у соціальних мережах, показує найяскравіші моменти життя пари за останні 12 місяців.

У першому ролику видно, як король розмовляє зі своєю дружиною у кареті, коли пара прямувала на державне відкриття парламенту у листопаді 2023 року. Видно, як королівське подружжя махає натовпу, коли вони прямують торговим центром у кареті після того, як вона покинула Букінгемський палац.

Крім короля та королеви, у відео також присутні принц та принцеса Уельські. А от принц Гаррі, молодший син короля, незважаючи на те, що був присутнім на коронації свого батька у травні, у відео його не показали.

"Дякую за теплі вітання по всій країні та по всьому світу 2023 року. Бажаємо всім щасливого 2024 року!", — йдеться в підписі під відео.

Нагадаємо, принц та принцеса Уельські поділилися схожим роликом зі своїми підписниками у соцмережах.

Читайте також: