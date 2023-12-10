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Король Чарльз та королева Камілла представили свою різдвяну листівку

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
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Король Чарльз та королева Камілла представили свою різдвяну листівку

Король Чарльз та королева Камілла / Фото: Associated Press

Фото королівське подружжя обрало з дня коронації.

Цього року вони обрали портрет фотографа Г'юго Бернанда, зроблений у тронному залі Букінгемського палацу після їхньої коронації 6 травня.

"Бажаємо вам щасливого Різдва та Нового року", — йдеться в підписі.

Г'юго Бернанд був офіційним фотографом короля та королеви в день їхньої коронації. Також раніше він виступав як весільний фотограф Чарльза і Камілли 2005 року. Також він робив фото Кейт та Вільяма у день їхнього весілля 2011 року.

Різдвяна листівка короля Чарльза та королеви Камілли / © Getty Images
Різдвяна листівка короля Чарльза та королеви Камілли / Фото: Getty Images

Нагадаємо, Кейт та Вільям також представили дуже незвичайне різдвяне фото цього року.

Торік король та королева поділилися знімком із Бремарських ігор, які так любила відвідувати королева Єлизавета II. Те фото зняли за п'ять днів до її смерті у Балморалі.

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Дата публікації
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