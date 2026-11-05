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Король Чарльз та королева Камілла представили кілька нових портретних фото з поїздки на Кариби
Король Чарльз та королева Камілла залишили Антігуа та Барбуду після багатоденного туру та поділилися за підсумками цієї поїздки кількома новими фотографіями у соцмережах.
На фото король Чарльз зображений у пісочному костюмі, білій сорочці та зі строкатою краваткою, а королева Камілла одягла небесно-блакитну сукню від свого улюбленого британського бренду Fiona Clare, у вухах у неї були сережки-висячки з бірюзою, а на грудях пришпилена брошка у вигляді маку.
«Спільна подорож вимірюється не пройденими милями, а моментами, що залишаються з нами. Дякую всім, хто підтримував і стежив за поїздкою Їхніх Величностей країнами Карибського басейну», - йдеться у підписі під фотографіями короля і королеви.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як король Чарльз пожартував про конфуз із парасолькою, коли промок під дощем під час цієї поїздки.